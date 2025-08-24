Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Motomondiale, Marc Marquez domina in Ungheria

epa12318598 Ducati Lenovo rider Marc Marquez (R) of Spain leads ahead of Pertamina Enduro VR46 Racing rider Fabio Di Giannantonio of Italy in the Sprint race of the Motorcyling Grand Prix of Hungary at the Balaton Park Circuit in Balatonfokajar, Hungary, 23 August 2025. EPA/Boglarka Bodnar HUNGARY OUT

Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio d’Ungheria, sul circuito del Balaton Park, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo precede al traguardo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) conquistando così la sua 72esima affermazione nella classe regina, la decima di questa stagione, la settima consecutiva. Completa il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi, davanti al compagno di marca Jorge Martin, risalito dalla 16^ posizione. Quinto Luca Marini (Honda) e sesto Franco Morbidelli (Ducati VR46). Francesco Bagnaia (Ducati) termina in nona piazza. Caduta nel primo giro per Enea Bastianini (Ktm Tech3), problema alla moto invece per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), costretto a partire dalla pit lane e 15° al traguardo.

 

