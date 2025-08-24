Ginnastica: Sofia Raffaeli vince oro e bronzo ai mondiali di Rio

Sofia Raffaeli brilla sempre di più ai Mondiali di ginnastica ritmica: due medaglie in meno di un’ora. Dopo il bronzo conquistato nell’All Around, nell’ultima giornata della kermesse iridata, in scena a Rio de Janeiro, l’azzurra, agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha vinto la medaglia d’oro nel cerchio e, poco dopo, il bronzo alla palla.

Sofia Raffaeli ha vinto l’oro nel cerchio, con 30.650, precedendo la bulgara Stiliana Nikolova, argento, e la tedesca Anastasia Simakova, bronzo. Dopo l’azzurra ha vinto il bronzo alla palla nella rassegna iridata in questa seconda finale di giornata dove ha collezionato 28.750 punti. Davanti a lei la tedesca Darja Varfolomeev, d’oro con 29.850, e la statunitense Rin Keys, d’argento con 29.050. Sesto posto per l’altra azzurra, Tara Dragas, sesta con 28.050. A ruota Raffaeli sarà in gara pure nella finale alle clavette; mentre Dragas sarà in scena nell’ultimo atto al nastro.