Home Sport Tennis, Us Open: Errani-Vavassori si confermano campioni del doppio misto

Tennis, Us Open: Errani-Vavassori si confermano campioni del doppio misto

Gli azzurri battono in finale la coppia Swiatek-Ruud dopo tre set

epa12313746 Andrea Vavassori of Italy (L) and Sara Errani of Italy (R) pose with their trophy after defeating Iga Swiatek of Poland and Casper Ruud of Norway during the mixed doubles finals match at the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 20 August 2025. The main draw of the 2025 US Open tennis tournament runs from 24 August through 07 September. EPA/JUSTIN LANE

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno bissato questa notte il successo del 2024 nel torneo di doppio misto degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, andato in scena sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York.

La giocatrice emiliano-romagnola e il tennista piemontese, già campioni nel Major a stelle e strisce lo scorso anno, hanno sconfitto in finale il duo formato dalla polacca Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud col punteggio di 6-3 5-7 10-6.

