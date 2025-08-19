Paolini ko in finale con Swiatek, l'Italia resta a mani vuote a Cincinnati

Dopo il ritiro di Jannik Sinner, Jasmine Paolini ha perso la finale del Masters di tennis di Cincinnati contro Iga Swiatek con il punteggio di 7-5, 6-4. L'Italia resta così a mani vuote, ma la tennista si può almeno consolare con l'ottavo posto del ranking raggiunto con i punti incamerata a Cincinnati.

L’undicesima vittoria in carriera della sei volte campionessa del Grande Slam a livello WTA 1000 l’ha portata a un passo dal record storico di 13 titoli detenuto da Serena Williams. Swiatek ha vinto il Cincinnati senza perdere un set. «E’ sempre dura a Cincy», ha detto Swiatek a Tennis Channel dopo la sua prima vittoria. «Questo mi dà fiducia. Sono soddisfatta del lavoro che abbiamo svolto. La squadra ha dovuto convincermi a giocare in un modo diverso. Ora sono soddisfatto di questo processo; dopo la partita tutto va ancora meglio. Sono contenta di aver vinto in due set». La ventiquattrenne ha confermato il suo trofeo di Wimbledon con gli onori del Midwest e ora si avvia all’ultimo Grande Slam della stagione agli US Open come favorita.