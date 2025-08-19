Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Paolini ko in finale con Swiatek, l'Italia resta a mani vuote a Cincinnati

Paolini ko in finale con Swiatek, l'Italia resta a mani vuote a Cincinnati

di

epa12309040 Jasmine Paolini of Italy reacts while in action against Iga Swiatek of Poland during the Women's Final of the Cincinnati Open tennis tournament at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 18 August 2025. EPA/MARK LYONS

Dopo il ritiro di Jannik Sinner, Jasmine Paolini ha perso la finale del Masters di tennis di Cincinnati contro Iga Swiatek con il punteggio di 7-5, 6-4. L'Italia resta così a mani vuote, ma la tennista si può almeno consolare con l'ottavo posto del ranking raggiunto con i punti incamerata a Cincinnati.

L’undicesima vittoria in carriera della sei volte campionessa del Grande Slam a livello WTA 1000 l’ha portata a un passo dal record storico di 13 titoli detenuto da Serena Williams. Swiatek ha vinto il Cincinnati senza perdere un set. «E’ sempre dura a Cincy», ha detto Swiatek a Tennis Channel dopo la sua prima vittoria. «Questo mi dà fiducia. Sono soddisfatta del lavoro che abbiamo svolto. La squadra ha dovuto convincermi a giocare in un modo diverso. Ora sono soddisfatto di questo processo; dopo la partita tutto va ancora meglio. Sono contenta di aver vinto in due set». La ventiquattrenne ha confermato il suo trofeo di Wimbledon con gli onori del Midwest e ora si avvia all’ultimo Grande Slam della stagione agli US Open come favorita.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province