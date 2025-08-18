Tennis, Cincinnati: Sinner si ritira prima di concludere il primo set. Il torneo va ad Alcaraz

Jannik Sinner è costretto a ritirarsi nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove a trionfare è quindi Carlos Alcaraz che solleva il suo ventiduesimo titolo in carriera dopo essersi portato sul 5-0 nel primo set. Partenza brutale quella di Alcaraz che strappa il servizio a zero in apertura. La reazione di Sinner non c'è. Anzi, sul cemento - dove l’altoatesino non perdeva da 26 partite - è un monologo dello spagnolo, fino al ritiro del numero 1 al mondo, subito consolato dal rivale. «Sorry Jannik», ha scritto sulla telecamera Alcaraz. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni di Sinner in vista degli Us Open.

"Mi dispiace di deludere i tifosi, ma non mi sentivo bene da ieri e speravo di migliorare nel corso della notte e invece sono peggiorato. Ci ho provato, mi dispiace tanto perché molti di voi magari il lunedì devono lavorare o fare qualcos'altro. Ovviamente congratulazioni a Carlos. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai disputando una bellissima stagione. Continuate così e ti auguro il meglio". Lo ha detto Jannik Sinner dopo il ritiro nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. "A volte capita e bisogna accettarlo. Grazie per il sostegno e per l'organizzazione che ci fa sentire a casa", ha aggiunto.