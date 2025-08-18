Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Tennis, Cincinnati: Sinner si ritira prima di concludere il primo set. Il torneo va ad Alcaraz

di

epa12308668 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the Men's Final of the Cincinnati Open tournament at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 18 August 2025. EPA/MARK LYONS

Jannik Sinner è costretto a ritirarsi nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove a trionfare è quindi Carlos Alcaraz che solleva il suo ventiduesimo titolo in carriera dopo essersi portato sul 5-0 nel primo set. Partenza brutale quella di Alcaraz che strappa il servizio a zero in apertura. La reazione di Sinner non c'è. Anzi, sul cemento - dove l’altoatesino non perdeva da 26 partite - è un monologo dello spagnolo, fino al ritiro del numero 1 al mondo, subito consolato dal rivale. «Sorry Jannik», ha scritto sulla telecamera Alcaraz. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni di Sinner in vista degli Us Open.

"Mi dispiace di deludere i tifosi, ma non mi sentivo bene da ieri e speravo di migliorare nel corso della notte e invece sono peggiorato. Ci ho provato, mi dispiace tanto perché molti di voi magari il lunedì devono lavorare o fare qualcos'altro. Ovviamente congratulazioni a Carlos. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai disputando una bellissima stagione. Continuate così e ti auguro il meglio". Lo ha detto Jannik Sinner dopo il ritiro nel primo set della finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. "A volte capita e bisogna accettarlo. Grazie per il sostegno e per l'organizzazione che ci fa sentire a casa", ha aggiunto.

