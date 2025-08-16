Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Tennis, Cincinnati Open: Paolini e Errani staccano il pass per le semifinali del doppio

Tennis, Cincinnati Open: Paolini e Errani staccano il pass per le semifinali del doppio

di

epa12303787 Coco Gauff of the US embraces Jasmine Paolini of Italy after defeating her during their women's singles quarter-final match of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason Ohio, USA, 15 August 2025. EPA/MARK LYONS

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno staccato il pass per le semifinali del doppio al "Cincinnati Open", Wta 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari di montepremi di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio.

Le due azzurre, prime favorite del seeding e seconde nella Race to Ryad (Errani e Paolini sono entrambe numero 5 nel ranking di specialità), hanno battuto per 6-4, 6-3, in un’ora e dieci minuti, la statunitense Peyton Stearns (53 del ranking di doppio) e la ceca Marketa Vondrousova (247).

In semifinale Errani e Paolini dovranno vedersela con la cinese Hanyu Guo (28 in doppio) e la russa Aleksandra Panova (26), dodicesime nella Race to Ryad, che nei quarti hanno beneficiato del ritiro di Ostapenko/Krejcikova (quest’ultima uscita malconcia dall’ottavo contro Paolini).

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province