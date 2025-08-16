Coppa Italia, i risultati: prende forma il tabellone dei sedicesimi

Al 41' il Grifone sblocca la partita con una soluzione ravvicinata su assist del solito Martin. Il Vicenza subisce il contraccolpo e, prima dell’intervallo, incassa il secondo gol con l’autorete di Benassai sulla punizione calciata da Stanciu. Proprio il rumeno chiude i conti al 55'. Ai sedicesimi di fine settembre il Genoa se la vedrà con l’Empoli, prima squadra a scendere in campo alle 18 contro la Reggiana. I toscani vanno sotto nel punteggio al 12', quando Gondo insacca sfruttando una deviazione fortunata della difesa di casa. L'Empoli ha la grande chance del pareggio al 22', ma Motta para il rigore di Ilie. Poco male per il numero 10, che si riscatta al 64' con un tiro cross che sorprende il portiere ospite. Da segnalare che a fine primo tempo era stato annullato il raddoppio a Bonetti per fuorigioco.

È andato in archivio il primo della quattro giorni di trentaduesimi di Coppa Italia. In campo anche alcune formazioni di Serie A, al debutto ufficiale nella nuova stagione, in attesa del via al campionato il prossimo fine settimana. Tra queste il Genoa che, al Ferraris, ha battuto con un netto 3-0 il Vicenza. I veneti hanno avuto una grossa occasione di passare in vantaggio con Vitale, che, però, sfiora solo il palo.

Visto l’1-1 al termine dei tempi regolamentari, si va ai rigori: qui, Fulignati para su Gondo e Marras. Motta tiene vivi i suoi respingendo il tiro di Carboni, ma Rover calcia fuori; Busiello segna il gol del definitivo 4-1. In campo anche il neopromosso Sassuolo, che batte il Catanzaro grazie allo spunto al 32' di Doig, abile nello sfruttare la giocata di Berardi (presenza numero 400 con la maglia neroverde). La ripresa è vivace e vede i padroni di casa sfiorare il raddoppio con Laurienté e lo stesso Doig, ma anche rischiare di subire il pareggio con i tentativi di Rispoli (palo) e Iemmello. A completare il quadro di giornata è la vittoria del Lecce per 2-0 sulla Juve Stabia. Di Francesco inizia la sua avventura-bis sulla panchina dei salentini lanciando dal primo minuto Krstovic, al centro delle voci di mercato. E proprio il montenegrino sblocca il risultato al 26' su rigore. L’espulsione diretta di Banda lascia il Lecce in dieci uomini, ma Kaba al 95' chiude la partita su assist di Camarda, entrato al 73'. Ai sedicesimi il Sassuolo sfiderà la vincente tra Como e Sudtirol, mentre il Lecce la vincente tra Milan e Bari.

Dopo i risultati dei trentaduesimi di finale, prende forma il tabellone dei sedicesimi di Coppa Italia, in programma il prossimo 24 settembre. Diverse le sfide interessanti già all’orizzonte, con incroci tra formazioni di Serie A e outsider determinate a sorprendere.

Risultati

Match Risultato Empoli – Reggiana 4-1 d.c.r. Sassuolo – Catanzaro 1-0 Lecce – Juve Stabia 2-0 Genoa – Vicenza 3-0 Venezia – Mantova 16/08, ore 18 Como – Sudtirol 16/08, ore 18.30 Cagliari – Entella 16/08, ore 20.45 Cremonese – Palermo 16/08, ore 21.15 Monza – Frosinone 17/08, ore 18 Parma – Pescara 17/08, ore 18.30 Cesena – Pisa 17/08, ore 20.45 Milan – Bari 17/08, ore 21.15 Verona – Audace Cerignola 18/08, ore 18 Spezia – Sampdoria 18/08, ore 18.30 Udinese – Carrarese 18/08, ore 20.45 Torino – Modena 18/08, ore 21.15

Prossimo turno (24 settembre)

Accoppiamento Parma/Pescara – Spezia/Sampdoria Milan/Bari – Lecce Udinese/Carrarese – Cremonese/Palermo Empoli – Genoa Verona/Cerignola – Venezia/Mantova Torino/Modena – Cesena/Pisa Como/Sudtirol – Sassuolo Monza/Frosinone – Cagliari/Entella

Proseguirà dunque il percorso verso gli ottavi, con le big che osserveranno ancora un turno di riposo. Occhi puntati su Milan, Torino e Sassuolo, pronte a entrare nel vivo della competizione già da settembre.