MotoGp, Marc Marquez fa il miglior tempo nelle prequalifiche in Austria

Marc Marquez è stato il più veloce nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria di MotoGp. A Zeltweg lo spagnolo della Ducati ha ottenuto nel finale il tempo di 1'28"117. Secondo tempo per la Ktm di Pedro Acosta, terzo Pecco Bagnaia, staccato di 268 millesimi dal capolista del mondiale. Quarto Alex Marquez e quinto Raul Fernandez, settimo tempo per la Ducati VR46 di Franco Morbidelli.

Staccato e ultimo Maverick Vinales reduce dall’infortunio alla spalla sinistra che ne mette in dubbio la partecipazione al Gran Premio.