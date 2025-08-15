MotoGp, Marc Marquez fa il miglior tempo nelle prequalifiche in Austria

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Secondo tempo per Acosta con la Ktm, terzo crono per Bagnaia con l'altra Ducati

epa12200582 Marc Marquez of Spain on his Ducati in action during the Moto2 free practice ahead of the 100th Edition of the Motorcycling TT Assen in Assen, The Netherlands, 27 June 2025. EPA/VINCENT JANNINK

Marc Marquez è stato il più veloce nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria di MotoGp. A Zeltweg lo spagnolo della Ducati ha ottenuto nel finale il tempo di 1'28"117. Secondo tempo per la Ktm di Pedro Acosta, terzo Pecco Bagnaia, staccato di 268 millesimi dal capolista del mondiale. Quarto Alex Marquez e quinto Raul Fernandez, settimo tempo per la Ducati VR46 di Franco Morbidelli.

Staccato e ultimo Maverick Vinales reduce dall’infortunio alla spalla sinistra che ne mette in dubbio la partecipazione al Gran Premio.

