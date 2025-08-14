Tennis, Cincinnati Open: Sinner batte Mannarino e passa ai quarti

Il numero uno del mondo Jannik Sinner batte Adrian Mannarino e passa ai quarti di finale del «Cincinnati Open». Sinner ha sconfitto il tennista francese al tie-break 6-4 7-6.

Sinner ha dominato il francese Adrian Mannarino, autore di una bella prova di resistenza, per 6-4, 7-6 (7/4) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo ha così vinto per la quarta volta in altrettanti incontri contro il 37enne francese, numero 89 al mondo, qualificandosi per i quarti di finale in Ohio. Sinner, detentore del titolo, ha ottenuto la sua 24ma vittoria consecutiva sul cemento e nei quarti affronterà il canadese Fèlix Auger-Aliassime o il francese Benjamin Bonzi.

Mannarino ha ceduto il servizio nel terzo game del primo set, senza riuscire a mettere in difficoltà l’italiano sui suoi servizi. Il secondo set è stato caratterizzato da una lunga interruzione, di quasi tre ore, a causa della pioggia. Al ritorno in campo, entrambi i giocatori hanno mantenuto il servizio fino al decimo game, quando Sinner è riuscito a strappare il servizio al francese al suo quarto break point.