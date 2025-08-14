Gioia Tamberi, è nata la figlia Camilla: «Il nostro miracolo»

«Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo». Lo ha scritto in un post sul proprio profilo Instagram, Gianmarco Tamberi annunciando la nascita della primogenita Camilla. ‘Gimbò, capitano della nazionale italiana di atletica leggera, assieme a sua moglie Chiara Bontempi sono diventati genitori. Camilla è nata nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Salesi di Ancona. Festa in casa di Tamberi, oro olimpico a Tokyo, leader mondiale dell’anno nelle ultime due stagioni (2,36 per il titolo iridato nel 2023 a Budapest, 2,37 vincente nel 2024 agli Europei di Roma), per una gioia da condividere con la compagna di vita, Chiara, sposata nel settembre di tre anni fa.