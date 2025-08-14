Berrettini salta gli US Open, a Cincinnati Paolini ai quarti

Mentre il Masters 1000 di Cincinnati si avvia alle battute finali, arriva la notizia che Matteo Berrettini non parteciperà all’Us Open, ultimo torneo slam del 2025. Gli organizzatori hanno comunicato che il romano ha ritirato l’iscrizione alla entry list. E’ il suo quinto forfait e segue quelli di Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e il torneo in corso in Ohio. Berrettini era rientrato a Wimbledon a fine giugno, dopo l’infortunio di Roma (all’addome), uscendo però al primo turno. Un ko doloroso, che l’aveva indotto ad esprimere dubbi sul proprio futuro agonistico. Ci teneva ad essere a New York ed il 31 luglio aveva pubblicato sui social una foto che lo ritraeva con Sinner in un allenamento a Montecarlo. Un segnale di speranza in vista di Flushing Meadows, che non si é concretizzato.

Intanto negli Usa sono andate a caccia dei quarti di finale, sul centrale di Cincinnati, le azzurre Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. La 26enne riminese, n.61 del ranking Wta, non ha superato la sfida con la numero 2 al mondo, Coco Gauff. La 21enne di Atlanta, campionessa dell’edizione 2023, ha vinto in due set col punteggio di 6-2, 6-4, in un’ora e 20’ di gioco. Si é comunque vista una Bronzetti convincente, soprattutto nel secondo set, quando ha impegnato alla pari l’avversaria, che si é però aggiudicata il terzo confronto su altrettante sfide.