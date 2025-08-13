Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Tennis, Cincinnati: il match di Sinner sospeso per pioggia

epa12298636 Jannik Sinner of Italy celebrates winning the first set against Adrian Mannarino of France during their Men's singles round of 16 match of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 13 August 2025. EPA/MARK LYONS

Interrotta per pioggia la sfida Jannik Sinner-Adrian Mannarino, valevole per gli ottavi di finale del "Cincinnati Open", l’Atp Masters 1000 (combined con un Wta 1000) in scena sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista azzurro, numero 1 della classifica mondiale e prima testa di serie del tabellone, nonché campione in carica, al momento dello stop, era avanti di un set: 6-4 per Sinner. Il francese, numero 89 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni, conduceva però 2-1 nella seconda frazione, con l’italiano al servizio (senza break quindi). Ai quarti di finale il vincente di questo match affronterà il vincente della sfida fra il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Benjamin Bonzi.

