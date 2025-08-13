Tennis, Cincinnati: il match di Sinner sospeso per pioggia

Interrotta per pioggia la sfida Jannik Sinner-Adrian Mannarino, valevole per gli ottavi di finale del "Cincinnati Open", l’Atp Masters 1000 (combined con un Wta 1000) in scena sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista azzurro, numero 1 della classifica mondiale e prima testa di serie del tabellone, nonché campione in carica, al momento dello stop, era avanti di un set: 6-4 per Sinner. Il francese, numero 89 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni, conduceva però 2-1 nella seconda frazione, con l’italiano al servizio (senza break quindi). Ai quarti di finale il vincente di questo match affronterà il vincente della sfida fra il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Benjamin Bonzi.