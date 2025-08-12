Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Tennis, Sinner a Cincinnati batte al terzo turno Diallo e passa agli ottavi

epa12291701 Jannik Sinner of Italy in action against Daniel Elahi Galan of Columbia during the 2nd round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason Ohio, USA, 9 August 2025. EPA/MARK LYONS

Jannik Sinner a Cincinnati per l’Atp Masters 1000 combined con un Wta 1000 in scena sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti, batte al terzo turno Gabriel Diallo: 6-2 7-6 in un’ora e 52 minuti di gioco e passa agli ottavi, dove affronterà il vincente del match tra Adrian Mannarino e Tommy Paul.

Il match tra il numero uno Jannik Sinner e il canadese Gabriel Diallo, numero 30 della classifica mondiale, è slittato di almeno un’ora e mezza dopo il blackout che ha costretto allo stop le partite precedenti.

La sfida per un posto agli ottavi era prevista alle 19:00 ora locale (l'1:00 in Italia), ma l’interruzione è durata circa 75 minuti.

Intanto dopo circa 75 minuti di interruzione del match a causa di un blackout dovuto all’incendio di una centralina elettrica, lo statunitense Taylor Fritz ha battuto al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6 7-5 in poco più di due ore di gioco. L’azzurro, numero 36 del ranking mondiale, è stato eliminato dall’americano, numero 4 del mondo.

