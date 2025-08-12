Tennis, Sinner a Cincinnati batte al terzo turno Diallo e passa agli ottavi

Jannik Sinner a Cincinnati per l’Atp Masters 1000 combined con un Wta 1000 in scena sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti, batte al terzo turno Gabriel Diallo: 6-2 7-6 in un’ora e 52 minuti di gioco e passa agli ottavi, dove affronterà il vincente del match tra Adrian Mannarino e Tommy Paul.

Il match tra il numero uno Jannik Sinner e il canadese Gabriel Diallo, numero 30 della classifica mondiale, è slittato di almeno un’ora e mezza dopo il blackout che ha costretto allo stop le partite precedenti.

La sfida per un posto agli ottavi era prevista alle 19:00 ora locale (l'1:00 in Italia), ma l’interruzione è durata circa 75 minuti.

Intanto dopo circa 75 minuti di interruzione del match a causa di un blackout dovuto all’incendio di una centralina elettrica, lo statunitense Taylor Fritz ha battuto al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6 7-5 in poco più di due ore di gioco. L’azzurro, numero 36 del ranking mondiale, è stato eliminato dall’americano, numero 4 del mondo.