World Games di Chengdu, il ragusano Dario Difalco con i colori azzurri nel Combat Sambo

Sarà anche Dario Difalco a portare i colori dell’Italia, e soprattutto della Sicilia, sul tatami dei World Games di Chengdu 2025, in programma il 13 e 14 agosto. L’atleta ragusano, specialista del Men’s Combat Sambo 64 kg, è infatti rappresentante azzurro nella disciplina a difendere il tricolore in questa edizione.

Il Combat Sambo, acronimo russo di Samozashita Bes Orusha (“difesa personale senza armi”), nasce negli anni ’20 come metodo di difesa militare e viene riconosciuto ufficialmente come sport nel 1938 in Unione Sovietica. È una disciplina che unisce lotta, judo e tecniche di combattimento a percussione, richiedendo forza, velocità e strategia.

Ai World Games — il prestigioso evento multisportivo che si svolge ogni quattro anni, l’anno successivo alle Olimpiadi estive, e che seleziona gli atleti in base al ranking internazionale — il Combat Sambo segna il suo ritorno come unico nuovo sport in programma. L’Italia, grazie a Difalco, sarà presente in un contesto che vede competere campioni di 130 Paesi, sotto l’egida della FIAS (International Sambo Federation).