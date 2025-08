Mondiali di nuoto, record Italia: 25 le finali raggiunte

L’Italia chiude il Mondiale di Singapore col record di finali raggiunte, ben 25: 18 individuali e 7 con le staffette. Nell’ultima sessione, in programma dalla 13:00, la 4x100 mista maschile, Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana si giocheranno le ultime chances di podio per aggiornare il medagliere che già conta un oro, quattro argenti e un bronzo. In finale con ambizioni la 4x100 mista maschile. Christian Bacico (53"34), Ludovico Blu Art Viberti (58"65), Federico Burdisso (50"69) e Manuel Frigo (47"72) sono i più veloci della terza batteria in 3'30"40 per il terzo tempo complessivo; davanti ci sono i vice campioni olimpici degli Stati Uniti in 3'29"65 e la Russia sotto bandiera neutrale in 3'30"05.

Eliminazioni a sorpresa per la Cina - oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 - nona in 3'32"69 e l’Australia undicesima in 3'32"87. Lanciata la sfida per il podio sui cui l’Italia proverà a rimanere dopo il bronzo di Doha 2024. "Finisco qui il mio Mondiale e per fortuna perché sono cotto - racconta un sorridente Bacico, tesserato per Fiamme Gialle e Como Nuoto Recoaro - Ho dato tutto quello che avevo o perlomeno quello che mi era rimasto ed è comunque andata bene". "Sono andato come nella mista mixed e quindi è venuto un buon tempo - prosegue Viberti (Fiamme Oro/CN Torino) - Bisognava andare subito forte e l'abbiamo fatto tutti".