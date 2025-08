Formula 2, Budapest stregata per Gabriele Minì: il pilota di Marineo chiude al 17° posto

Trasferta ungherese priva di soddisfazioni per Gabriele Minì: il pilota di Marineo manca la zona punti anche nella feature race odierna valida per il decimo appuntamento stagionale del campionato internazionale di Formula 2. Il siciliano chiude in diciassettesima posizione, ben lontano dai giri che contano e mai veramente in corsa per raccogliere punti penalizzato fin dalle qualifiche del venerdì dove ha staccato il dodicesimo tempo.

Ha vinto Fornaroli su Stanek e Crawford. Un successo importante per il campione della Formula 3 dello scorso anno che lo consolida in vetta alla classifica della seconda serie a quota 154 con 17 lunghezze di vantaggio su Crawford. A punti anche Browning, Verschoor, Lindblad, Beganovic, Goethe, Dunne e Marti.

A Budapest è quindi stato un altro doppio zero per l'alfiere della Prema visto l'esito altrettanto negativo della sprint di ieri. Dopo i segnali positivi in Gran Bretagna, a Silverstone, Minì torna a mani vuote. Il siciliano rimane dodicesimo in classifica generale con 35 punti ma la top ten ne dista 34: Martins, decimo, ha raccolto 69 punti. Prossimo appuntamento con la Formula 2 ad inizio settembre, a Monza.