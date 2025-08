Formula 1, la McLaren di Norris vince a Budapest: la Ferrari delude con Leclerc e Hamilton

«Abbiamo avuto un problema al telaio intorno al giro 40, da quel momento in poi ero un passeggero e non c'era niente da fare. C'era tantissima frustrazione, pensavo che venisse da una nostra scelta. La delusione c'è comunque, perchè abbiamo un’opportunità all’anno di vincere e probabilmente era oggi. Il passo c'era, ma negli ultimi 30 giri abbiamo preso 45 secondi. Sono veramente deluso, ma queste sono le corse. Cosa salvo della prima parte di stagione? Ora dico niente. Sono contento dei passi avanti, ma in giornate così è difficile vedere lati positivi», ha detto Leclerc.

«Non mi sono sentito frustrato, ma non potevo fare molto di più. Non avevo aspettative sulla prima parte della stagione, ma sicuramente è andata peggio rispetto a qualsiasi altra mia annata. Stanno succedendo tante cose sullo sfondo, non è una cosa grandiosa. Se ho perso la voglia di correre? No, io amo correre», ha spiegato invece l'altro pilota della Ferrari, Lewis Hamilton.