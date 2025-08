Mondiali di nuoto: Quadarella quarta negli 800 stile libero ma fa record europeo

Simona Quadarella ha concluso quarta gli 800 stile libero dei Campionati mondiali di nuoto di Singapore vinti dalla fuoriclasse statunitense Katie Ledecky. Per l’azzurra, eccellente crono di 8'12"81, nuovo record europeo. Per la 28enne nuotatrice di Washington si tratta della trentesima medaglia iridata in vasca lunga, la 23esima d’oro. Ledecky ha vinto in 8'05"62 (record dei Campionati) davanti all’australiana Lani Pallister (8'05"98) e alla canadese Summer McIntosh (8'07"29).

«Sapevo che il podio era difficile e quindi ho pensato solo a battere il record europeo. Ho un’altra consapevolezza adesso: Ledecky è un mito e gareggiare con lei per me è motivo d’orgoglio. Queste avversarie così forti ti spingono a superare limiti. Io sono entusiasta del percorso che sto facendo. Sto crescendo, ci sono tante giovani che spingono ma io sono motivatissima». E’ il commento di Simona Quadarella, quarta nella finale degli 800 stile libero dei Campionati mondiali di nuoto con il nuovo record europeo di 8'12"81 andato a cancellare l’8'14"10 in gommato della britannica Rebecca Adlington quando vinse l’oro olimpico a Pechino 2008. Per Quadarella, 26 anni di Roma, tesserata per l’Aniene, si tratta del secondo record europeo a Singapore dopo quello dei 1500 sl, il 15'31"79 che era valso l’argento.