Mondiali di nuoto, Ceccon vola in finale e stabilisce un nuovo record italiano nei 100 metri farfalla

Thomas Ceccon nuotando la semifinale mondiale in 50"42, nelle acque della 'World Aquatics Arenà di Singapore, ha stabilito il nuovo record italiano. Il precedente limite nazionale era 50"64 di Pietro Codia del 9 agosto 2018 agli Europei di Glasgow. Il 24enne nuotatore di Schio, tesserato per Fiamme Oro e Leosport, a Singapore argento nei 100 dorso e con la 4x100 stile libero, e bronzo nei 50 farfalla, oggi ha fatto il suo debutto internazionale sui 100 farfalla. In precedenza si era sempre fermato ai 50.