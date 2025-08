Formula 2, Minì nelle retrovie in Austria

Il pilota di Marineo non va oltre il dodicesimo tempo. Sabato la sprint race alle 14,15

Gabriele Minì partirà dalle retrovie in Austria, sede del decimo doppio appuntamento del campionato internazionale di Formula 2.

Il pilota della Prema ha centrato il dodicesimo tempo nelle qualifiche odierne mentre in mattinata era andata un po' meglio (aveva staccato il decimo tempo). Per lui il tempo di 1'29"404. Meglio del compagno di squadra, Sebastian Montoya che ha chiuso al diciottesimo posto col crono di 1'29"766. Questa è l'unica consolazione. La pole position è andata a Roman Stanek, driver ceco della Invicta Racing con 1'28"779.

Insomma, il pilota di Marineo non è riuscito a confermare, almeno per ora, quanto di buono fatto a Spa-Francorchamps in Belgio la settimana scorsa.

Domani, sabato 2 agosto, si disputerà la sprint race con partenza alle 14,15. Consterà di 28 giri per 122 chilometri e qualche metro. In questa occasione solo i primi otto andranno a punti con un punteggio ridotto.