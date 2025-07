Cerasuolo d’oro nei 50 rana: è campione del mondo a Singapore

Simone Cerasuolo è campione del mondo dei 50 rana: l’azzurro a Singapore si è imposto in 26"54. Cerasuolo, 22 anni di Imola, tesserato per le Fiamme Oro, ha compiuto l’impresa in una emozionante finale svoltasi tra le corsie della World Aquatics Arena di Singapore.

Argento al russo che gareggia sotto i colori della federazione mondiale, Kirill Prigoda (26"62), bronzo al cinese Haiyang Qin (26"67). Per Simone si tratta della prima medaglia iridata in vasca lunga a livello individuale. In vasca corta l’azzurro era giunto terzo, sempre nei 50 rana, a Melbourne nel 2022. La finale odierna era orfana di Nicolò Martinenghi, eliminato in semifinale.

«Dedico questa vittoria a mia madre che mi ha portato in piscina, a mio padre e a mio fratello che mi sostengono da sempre. Non ho mai mollato nei momenti di difficoltà e questo è sempre stato questo il mio mantra: lo sapevo che oggi potevo vincere perché nei 50 è importante essere veloci». Così un commosso Simone Cerasuolo neo campione del mondo dei 50 rana a Singapore. «Ieri sera ho chiamato mio padre e lui mi ha sostenuto, spinto, dicendomi che se sono veramente forte dovevo farcela - ha aggiunto il 22enne nuotatore romagnolo di Imola tesserato per le Fiamme Oro e Imolanuoto, allenato da Cesare Casella -. Il mio sogno è sempre stato quello di poter gridare di essere campione del mondo, adesso ce l’ho fatta. Il nuoto è la mia passione, la mia vita: ho dedicato tutto a questo sport».