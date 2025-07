Quadarella e Ceccon hanno l'argento vivo, altre due medaglie per l'Italnuoto ai Mondiali

Altre due medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Singapore. Tutte e due d'egento. Le hanno conquistate Simona Quadarella e Thoms Ceccon.

Fantastica la prestazione della Quadarella che toccando in 15’31“79 ha stabilito il nuovo record europeo dei 1500 sl. Titolo mondiale alla campionessa americana Ledecky, vincitrice in 15’26“44 dopo essere stata a lungo sotto il suo record mondiale di 15’2048. Bronzo all’australiana Lani Pallister (15’41“18). Per Quadarella, 26 anni di Roma, si tratta della quinta medaglia iridata sui 1500 stile libero dopo il bronzo di Budapest 2017, l’oro di Gwangju 2019, l’argento di Fukuoka 2023 e l’oro di Doha 2024.

Ceccon, campione olimpico in carica, ha toccato in 51“90 a soli cinque centesimi da Coetze (51“85). Terzo il francese Yohann Ndoye-Brouard (51“92). Per l’azzurro, 24 anni di Thiene delle Fiamme Oro, si tratta della terza medaglia ai Mondiali di Singapore dopo il bronzo nei 50 farfalla e l’argento nella 4x100 stile libero. Quella di oggi è la terza medaglia iridata di Ceccon nei 100 dorso dopo l’oro di Budapest 2022 con il record mondiale tuttora in vigore di 51“60 e l’argento di Fukuoka 2023.