Mondiali di scherma, le fiorettiste si consolano con il bronzo

La squadra femminile azzurra di fioretto conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi. Nella finale per il terzo posto, sulla pedana del Tbilisi Olympic Palace, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi, guidate in panchina dal ct Simone Vanni, hanno superato il Giappone per 45-30. Ammesse direttamente agli ottavi, le azzurre avevano travolto al debutto la Romania per 45-4 e superato nei quarti l’Ucraina per 45-34, prima di arrendersi in semifinale alla Francia per 45-34. Per l’Italscherma arriva così la quinta medaglia di questa spedizione georgiana dopo l’oro della squadra maschile di fioretto e i bronzi individuali di Luca Curatoli (sciabola) e di Martina Favaretto e Anna Cristino (fioretto).