L'Italia della sciabola vince l'oro al Mondiale

L’Italia della sciabola maschile ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati mondiali di scherma di Tbilisi in Georgia. In finale Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno sconfitto l’Ungheria per 45 a 37.

I quattro moschettieri azzurri hanno riportato l’Italia sul tetto del mondo nella sciabola a squadre dopo 10 anni (Mosca 2015). Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, dopo il vittorioso esordio di ieri nei sedicesimi di finale contro la Thailandia per 45-29, oggi negli ottavi hanno battuto la Germania (45-39) con una prestazione di grande personalità, recuperando immediatamente un piccolo svantaggio iniziale. Ai quarti di finale i ragazzi del commissario tecnico Andrea Terenzio hanno superato la Polonia (45-28) dopo un match condotto sin dalle prime fasi, parso semplice solo per merito degli azzurri. In semifinale il quartetto italiano si è imposto sul Giappone per 45 a 36, dopo un match condotto fin dalle prime battute. Per la spedizione italiana al ‘Tbilisi Olympic Palacè quello della sciabola a squadre maschile è il secondo oro dopo quello della squadra del fioretto sempre maschile.