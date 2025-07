Volley femminile, l'Italia batte il Brasile e conquista la Nations League

L’Italia resta sul tetto del mondo. Le ragazze di Julio Velasco hanno sconfitto il Brasile per 3 a 1 conquistando la seconda Volleyball Nations League consecutiva.

Nuovo trionfo dell’Italia della pallavolo femminile. Dopo la conquista della Volleyball Nations League 2024, l’oro olimpico a Parigi 2024, ora la Volleyball Nations League 2025. Le azzurre del volley battendo questa sera il Brasile per 3 a 1 (set: 22-25; 25-18; 25-22; 25-22) nella finale del torneo intercontinentale all’Atlas Arena di Lodz, hanno centrato il quindicesimo successo in altrettanti match disputati in questa stagione ma soprattutto il 29esimo consecutivo in partite ufficiali e la terza Nations League (precedenti 2022 e 2024). L’Italvolley donne è imbattuta dal 2 giugno 2024.

Top scorer dell’Italia, Ekaterina Antropova con 18 punti seguita da Myriam Sylla con 16, Paola Egonu con 12 e Sarah Luisa Fahr con 10.