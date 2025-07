Mondiali di nuoto a Singapore, arriva la prima medaglia per gli azzurri

Nella giornata d’esordio per il nuoto in vasca, arriva la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di Singapore. Per la quarta volta consecutiva i ragazzi della 4x100 stile libero salgono sul podio iridato. Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono d’argento tra le corsie della World Acquatics Arena di Singapore. Primato italiano di 3'09"58 per il quartetto azzurro, che si arrende solamente a un’Australia straordinaria in 3'08"97 grazie a un Chalmers da 46"5 in ultima frazione. Prestazione ai limiti della perfezione dell’Italia, che batte al tocco gli Stati Uniti, bronzo in 3'09"64.

«Siamo stati veramente bravi e abbiamo fatto un tempo incredibile. Ci dispiace un pò per non essere arrivati all’oro, ma il trend è super positivo", aggiunge Zazzeri. Ottima l’ultima frazione di Frigo: "Speravamo di poter prendere l’oro, ma dobbiamo solo fare i complimenti all’Australia».

Esordio di spessore per il classe 2008 D’Ambrosio: «Sono molto contento. Sognavo fin da piccolo di entrare in una 4x100 nella mia prima finale in un Mondiale in vasca lunga». C'è il record nazionale anche per la 4x100 donne, che termina settima in una finale di altissimo livello. Sara Curtis, Emma Virginia, Menicucci, Chiara Tarantino e Sofia Morini fanno segnare il nuovo primato italiano in 3'35"18 terminando a meno di due secondi dalla zona medaglie.

Oro all’Australia (3'30"60) davanti a Stati Uniti (3'31"04) e Olanda (3'33"89). Quarta la Cina in 3'34"17. Marco De Tullio (3'44"92) chiude sesto nella finale dei 400 stile libero. Medaglia d’oro al tedesco Martens (3'42"35), che batte in volata l’australiano Short (3'42"37) e il coreano Kim (3'42"60). "Sono arrivato un pò stanco in finale. Manca qualcosa per fare un altro passo in avanti, ma al momento va bene così. Sesto o quarto mi cambiava poco", afferma De Tullio. Semifinali dei 100 rana con il brivido per Nicolò Martinenghi. Il campione olimpico in carica viene squalificato per una presunta gambata a delfino al momento del tocco all’arrivo per poi essere riammesso qualche minuto più tardi.

Momenti di apprensione per il varesino, rientrato in finale con il suo ottimo 58"62, secondo crono complessivo dietro al super 58"24 del cinese Haiyang Qin. Dentro anche Ludovico Art Viberti con il personale di 58"89, terzo riscontro assoluto. «Errore del giudice? Capita a tutti di sbagliare. Non è facile parlare della gara, per fortuna il peggio è passato ma in acqua mi sono sentito molto bene sin da subito. So di avere delle cartucce da utilizzare e domani vedremo come andrà», le parole di Martinenghi.

Nelle altre gare, niente da fare per Costanza Cocconcelli nella semifinale dei 100 farfalla: 15° crono combinato per la bolognese, che ferma il cronometro a 57"94. Entrano in finale con il miglior tempo la statunitense Gretchen Walsh e la belga Rose Vanotterdijk, entrambe in 56"07. Summer McIntosh medaglia d’oro nei 400 stile libero. La canadese nuota in 3'56"26 e brucia la concorrenza della cinese Li (3'58"21) e della statunitense Ledecky (3'58"49).