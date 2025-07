Formula uno, pioggia intensa a Spa: partenza interrotta

Partenza rinviata per il Gp del Belgio di Formula 1 a Spa. La pioggia e l’asfalto bagnato rendono critica la visibilità e durante il giro di formazione è stata esposta la bandiera rossa, interrompendo la procedura di partenza sospesa. Le monoposto sono tornate sulla corsia dei box, allineandosi dietro alla safety car.

Alcuni piloti hanno discusso la scelta, come Lando Norris e Max Verstappen, chiedendo il motivo della decisione perché ritenevano che la pista fosse praticabile.

L’attesa per la nuova partenza si prolunga a Spa, anche a causa di un acquazzone in corso proprio nella zona del circuito. I piloti sono usciti dalle monoposto, rilassandosi ai box e aspettando notizie dalla direzione gara. Secondo le previsioni attuali, ma non confermate, non si dovrebbe tornare in pista prima delle 16 per la partenza del Gp.

AGGIORNAMENTO

E’ iniziato il Gran Premio del Belgio. Le monoposto, alla luce delle condizioni della pista dopo il diluvio che ha fatto slittare il semaforo verde dalle 15 alle 16.20, sono partite in fila indiana dalla pit-lane, secondo l’ordine di griglia, dietro la safety car.