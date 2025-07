Formula1: a Spa Piastri doma Norris e vince, Leclerc è terzo

Oscar Piastri ha dato un colpo in chiave mondiale imponendosi nel Gp del Belgio, a Spa, davanti al compagno di squadra e rivale per il titolo, Lando Norris. L'australiano della McLaren ha piazzato un sorpasso azzeccato al via e si è preso la vittoria di una gara complicata, cominciata dietro alla safety car e con 80 minuti di ritardo per un acquazzone che aveva inondato la pista. Alle spalle di Norris, Charles Leclerc ha fatto un piccolo capolavoro, riuscendo a rintuzzare per 40 giri gli attacchi di Max Verstappen, conquistando un posto sul podio davanti all’olandese. La Ferrari è apparsa migliorata, come dimostra anche il settimo posto di Lewis Hamilton, che ha reagito bene dopo giorni disastrosi che lo avevano relegato nelle retrovie. Non è riuscito lo stesso a Kimi Antonelli, partito in fondo alla griglia e 16/o al traguardo con la Mercedes, con George Russell che invece ha chiuso quinto.

Com'era nelle previsioni, il meteo ha voluto dire la sua. Sotto la pioggia, i piloti hanno completato il giro di formazione dietro la safety car ma poi la partenza è stata sospesa per la scarsa visibilità, costringendoli a rientrare ai box. Il ritorno del sole ha consentito il via, avvenuto però non dalla griglia ma dietro alla safety car, che si è fatta da parte solo dopo quattro dei 44 giri previsti. Piastri è partito a razzo dietro a Norris e lo ha superato con eleganza andando in testa, mentre Leclerc è riuscito a tenere dietro un aggressivo Verstappen.