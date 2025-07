Formula 2, Minì a punti nella feature race di Spa-Francorchamps

Ottavo posto e punti preziosi per Gabriele Minì nella feature race di Spa-Francorchamps sede del nono doppio appuntamento del campionato di Formula 2. Per il pilota di Marineo si chiude positivamente, dopo il terzo posto nella sprint di ieri, il fine settimana sull'iconico tracciato delle Ardenne, in Belgio. Il pilota della Prema rimane dodicesimo nella classifica generale ma accorcia le distanze sulla top ten. Ma soprattutto rompe un digiuno che durava da quattro gare e, in questa stagione, centra il fine settimana più redditizio portando a casa 10 punti complessivi che lo fanno arrivare a 31.

Oggi, con condizioni di clima variabili, ha vinto Dunne su Lindblad e Stanek. A seguire Miyata, Browning, Marti, Fornaroli e, Minì. Chiudono la top tene Beganovic e Martins.

Prossimo appuntamento con la Formula 2 la settimana prossima in Ungheria a Budapest