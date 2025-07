Europeo femminile, decide di nuovo Kelly: Inghilterra campione

Come nella finale di Euro '22, come nella 'Finalissimà a Wembley contro il Brasile, adesso contro la Spagna. E’ sempre la bionda Chloe Kelly l’eroina dell’Inghilterra del calcio donne che vince per la seconda volta consecutiva il titolo continentale. A realizzare il rigore decisivo della sfida infinita contro le campionesse del mondo spagnole è la 27enne londinese dell’Arsenal, ma in prestito dal

Manchester City, con quella sua sorta di saltello prima di calciare che è un trucco, peraltro lecito, contro cui poco ha potuto fare il portiere avversario, Cata Coll.

Ma a penalizzare la Spagna, peraltro migliore nella manovra nel corso del match, è stato il fatto di aver calciato malissimo i rigori, sbagliandone tre su quattro. E per le ragazze in completa tenuta

rossa non è stata certo una consolazione il fatto che Aitana Bonmati sia stata premiata come miglior giocatrice del torneo.

Alla fine ha prevalso l’Inghilterra, dopo il brivido del primo rigore fatto ripetere perché Beth Mead era scivolata prima di calciare e l’arbitra Frappart aveva visto un doppio tocco. E allora sì, era destino che dovesse finire di nuovo nel segno di Chloe Kelly, proprio lei che anche tre anni fa nella finale contro la Germania aveva realizzato il punto decisivo, in quel caso al minuto 110 di una partita anche in quel caso andata ai supplementari.