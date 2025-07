Formula 2, per Minì ottavo tempo nelle qualifiche a Spa-Francorchamps

Manca ancora il guizzo a Gabriele Minì che sull'iconico circuito belga di Spa-Francorchamps fa registrare l'ottavo tempo nelle qualifiche del nono doppio appuntamento del campionato di Formula 2.

L'alfiere della Prema Racing ha staccato il tempo di 1'57"893. La pole position è andata ad Alex Dunne della Rodin Motorsport, più veloce di tutti col crono di 1'57"151 confermando le ottime sensazioni del mattino quando aveva chiuso le libere sempre davanti a tutti in 1'59"519.

Minì, quindi, che aveva chiuso le libere al secondo posto dietro al rivale della Rodin, può sperare in un piazzamento a punti nelle due gare di domani e domenica.

Già nella sprint race di domani, sabato 26 luglio, che consta 18 giri per 126 chilometri e spicci, il driver di Marineo potrebbe tornare a muovere la classifica generale. Partirà dalla seconda fila per effetto dell'inversione della posizione in griglia.

Domenica nella feature (25 giri per 175 chilometri) scatterà dalla quarta fila.