Mondiali di scherma, Fiamingo subito all'assalto

Il mondiale di scherma Tbilisi 2025 entra nel vivo domani con l’assegnazione delle prime medaglie, in un calendario iridato che prevede scendano in pedana per la prova individuale le spadiste e i fiorettisti, con l’Italia che schiera otto atleti. Tra loro ci sarà infatti anche Rossella Fiamingo, che con sei vittorie in altrettanti assalti ha staccato il pass per il tabellone principale della spada.

La 34enne catanese, alla sua decima partecipazione ad un mondiale e con due titoli già in bacheca, era l’unica azzurra impegnata nelle fasi preliminari. Ha approcciato la giornata con concentrazione e carattere, calando un en plein di successi (appena otto le stoccate subite) che le ha consentito di chiudere da numero 4 su 188 partecipanti, evitando anche il round dei tabelloni preliminari. «Sono molto soddisfatta di questa prima giornata, dovevo rompere il ghiaccio e ho avuto sensazioni davvero positive. Era dal 2019 che non disputavo i gironi in un Mondiale, non li amo, ma li ho preparati bene e sono entrata in gara decisa. Spero di ritrovarmi questo approccio anche per la giornata di domani, quella che conta davvero. Perché non sono certo venuta qui soltanto per superare le qualificazioni...».