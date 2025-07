Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: dopo Wimbledon rientrerà il 7 agosto a Cincinnati

Jannik Sinner e Novak Djokovic non parteciperanno al National Bank Open 2025 di Toronto. A renderlo noto è la stessa organizzazione del torneo che sottolinea come la decisione sia «per riprendersi dopo Wimbledon», come si legge sui social. Oltre a Sinner e Djokovic out anche Jack Draper, costretto al ritiro per infortunio.

A questo punto il numero uno al mondo, Sinner, tornerà in campo a Cincinnati. L’appuntamento è in programma dal 7 al 18 agosto. Jannik Sinner e Novak Djokovic, dunque, non prenderanno parte al National Bank Open Presented by Rogers, il Masters 1000 di Toronto, che si svolgerà dal 27 luglio al 7 agosto presso il Sobeys Stadium della città canadese.

Gli organizzatori hanno infatti reso noto che il numero 1 del mondo e il campione serbo si sono cancellati dalla lista degli iscritti. Sinner, reduce dal trionfo a Wimbledon, è l’unico italiano presente nell’albo d’oro del torneo canadese: si è imposto nel 2023 e ha firmato così il suo primo titolo in un Masters 1000.