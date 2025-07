MotoGp, Marc Marquez trionfa anche a Brno: è l’ottava vittoria stagionale

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca, a Brno, precedendo Marco Bezzecchi, secondo con l’Aprilia, e lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm). Quarto posto per Francesco Bagnaia, che era partito dalla pole position con l’altra Ducati ufficiale.

Per il leader del mondiale, vincitore ieri anche della gara sprint, si tratta del quinto successo di fila, e l’ottavo in questa stagione, che ora affronterà la pausa estiva. Lo spagnolo ha 120 punti di vantaggio in classifica sul fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), caduto in gara così come Enea Bastianini.

Si è qualificato settimo Jorge Martin alla sua prima gara vera dopo il rientro in sella all’Aprilia, preceduto anche da Raul Fernandez, quinto, e Fabio Quartararo. «È stata una prima parte di stagione incredibile. Con i test di Aragon abbiamo fatto un grosso passo avanti, con la moto ho un ottimo feeling e da allora stiamo andando molto bene. Arrivare così alla pausa estiva è fantastico, ora proveremo a riposarci un poco ma dall’Austria dobbiamo ripartire con la stessa intensità», ha detto Marquez dopo la vittoria.