Basket, Italia campione d’Europa Under 20: Lituania battuta 83-66

La Nazionale Under 20 maschile è Campione d’Europa 2025. L’Italia batte la Lituania 83-66 e torna a vincere una medaglia d’oro dopo quella conquistata nel 2013 e dopo quella del 1992 (allora però la categoria era Under 22). Un successo netto, meritato, sofferto, raggiunto giocando un torneo di sostanza, qualità e sacrificio. Un trionfo colto giocando la finalissima con 8 effettivi per via dei quattro infortuni che hanno falcidiato la squadra all’arrivo a Creta. Francesco Ferrari (26 punti stasera) è stato votato come Mpv dell’Europeo e inserito nel miglior quintetto della manifestazione.

«Questa è una squadra che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna. Complimenti a coach Rossi e a tutto lo staff per un risultato straordinario che mancava dal 2013. Anche il ministro Abodi mi ha chiamato per complimentarsi con questi ragazzi», le parole del presidente della Fip, Giovanni Petrucci. È una finale, e come tale, inizia col freno a mano tirato da entrambe le parti. L’Italia però ha un marchio di fabbrica, ovvero la partenza sprint nei primi 10 minuti: 27 punti contro la Serbia e 23 contro la Lituania. Ferrari, Assui e Marangon sono le punte di diamante ma c'è tanto lavoro di squadra.