Pogacar non si ferma più, si prende pure la cronoscalata

«Sono molto felice, volevo fare di tutto per essere perfetto. Ho gestito bene il tratto finale per essere al top. Ero molto stanco, ho provato a dare il massimo e sono cresciuto nella parte conclusiva. Essere al comando mi ha aiutato nella spinta finale. - spiega Pogacar, che regala alla Uae Emirates la centesima affermazione in un Grande Giro -. La decisione più importante oggi era sulla scelta della bicicletta. Abbiamo fatto i nostri calcoli e abbiamo scelto la bici da strada, mi sentivo più a mio agio. Ho deciso di andare senza radio, ho visto i tempi degli intermedi sulle tabelle e mi hanno dato ulteriori motivazioni. Ho risparmiato le energie tra i -2 e i -3 km perché conoscevo la rampa finale», sottolinea lo sloveno, al suo successo numero 103 in carriera.

Il campione del mondo in carica, che diventa il più giovane a vincere 21 tappe nella Grande Boucle, rifila altri 36” a Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e consolida ulteriormente la propria maglia gialla; completa il podio un altro sloveno, Primoz Roglic (Red Bull Bora), autore di un’ottima prova. Il fenomeno sloveno centra la quarta vittoria di tappa in questa edizione, dopo Rouen, Mur de Bretagne e Hautacam, e aggiorna i suoi numeri al Tour: 21ª tappa e 46ª maglia gialla, con distacchi impietosi per i rivali.

La rincorsa per Vingegaard, dunque, si fa sempre più dura, ma il danese non si dà ancora per vinto: «Continuo a credere in me stesso, non ho perso la fiducia. Continuerò a provarci anche se è difficile. Ho avuto due giorni brutti al Tour di quest’anno, ma oggi ho ritrovato il mio livello. La corsa è ancora lontana dalla fine, può succedere di tutto.

Vediamo cosa potremo fare nei prossimi giorni, la squadra è molto forte», assicura il capitano della Visma Lease a Bike. Giornata negativa, invece, per Remco Evenepoel che chiude dodicesimo a 2’39” dal vincitore della frazione e resta terzo in classifica generale per appena 6” di margine nei confronti di Florian Lipowitz (Red Bull Bora). Jonathan Milan (Lidl-Trek) rimane in maglia verde, ma vede avvicinarsi in maniera molto pericolosa Tadej Pogacar che, nonostante non sia un velocista, potrebbe presto balzare al comando anche della classifica a punti. Oggi la 14ª frazione, la Pau-Luchon Superbagneres di 182,6 chilometri, che potrebbe ridisegnare ulteriormente la classifica generale.