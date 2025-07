Mondiali di nuoto, Ginevra Taddeucci tris d'argento nella 3 chilometri sprint

Ginevra Taddeucci firma la terza gara consecutiva ai Mondiali di nuoto a Singapore, conquistando l'argento nell’inedita 3 km sprint knock out. L’azzurra chiude in 6'19''9, dieto alla giapponese Ichika Kajimoto, oro, e davanti alla campionessa mondiale della 5 e 10 km Moesha Johnson in ex aequo con l’ungherese Bettina Fabian.

«Neanche io avrei immaginato di valere il podio. Ero rassegnata al quinto posto».

Nella gara maschile quarto posto per Gregorio Paltrinieri, in una gara dominata dal tedesco Florian Wellbrock che piazza la tripletta d’oro a questi Mondiali.