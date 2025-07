Addio a Sergio Campana. È stato il fondatore dell'Aic, portò i diritti nel calcio

«Da 50 anni a questa parte, tutti i calciatori devono a lui quel che hanno: diamo per scontati i diritti, ma sono il frutto delle sue battaglie», dice l’attuale n.1 Aic, Umberto Calcagno. Veneto di Bassano del Grappa, lo sguardo serio e profondo come i suoi occhi azzurri, Campana è morto questa notte, nella sua città dove era ricoverato in una clinica da alcune settimane per un peggioramento dello stato di salute. Da giovane, aveva percorso la carriera da centravanti in A, con il Lanerossi Vicenza (240 presenze e 46 gol, compresa la B) e col Bologna; Campana - che avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 1/o agosto - aveva appeso gli scarpini nel 1967, e nello stesso anno preso la laurea in Giurisprudenza.

Forse non ci sarebbe neanche il calcio di oggi, modellato da presidenti, campioni, allenatori, ma anche dall’uomo delle rivendicazioni e del «rigore nella difesa della dignità umana», come ricorda Franco Carraro, sua controparte in Figc per diversi anni. Un uomo d’altri tempi, proiettato nel futuro.

Anche il calcio ebbe il suo '68. Aveva il volto e il nome di Sergio Campana, insieme con Gianni Rivera, Sandro Mazzola e Giacomo Bulgarelli. Fondarono il sindacato italiano dei giocatori, mettendo d’accordo perfino rivali acerrimi in campo, e fu la rivoluzione. Oggi che lo storico presidente dell’Aic - 43 anni alla guida dell’associazione dall’atto di nascita al 2011 -, è scomparso, tutto il calcio gli rende il merito che lo sbiadire del tempo ha offuscato, perchè non ci sarebbero i diritti senza di lui.

L’anno successivo l’iscrizione all’albo degli avvocati della sua Bassano e la fondazione dell’Assocalciatori. Da allora, divenne l’altro "Avvocato" del calcio italiano.

«Fondammo il sindacato per quei giocatori che, senza, non ce la facevano», ricorda Sandro Mazzola, che per l’occasione strinse la mano a Rivera ("e fu l’unica volta") e in casa conserva la foto di quell'atto fondativo. Nel 1974 il primo sciopero, quando tutti i giocatori incrociarono idealmente le braccia e cominciarono la giornata del 14 aprile con 10' di ritardo, in difesa di Augusto Scala, ceduto dal Bologna all’Avellino contro la sua volontà.

Era un altro calcio, dal vincolo alle le multe ai giocatori per mancati saluti ai presidenti. Ma nel 1981 le lunghe battaglie del sindacato portarono alla legge 91, ancora oggi asse della definizione giuridica del lavoratore-calciatore, in grado di regolare i rapporti tra società e sportivi professionisti riconoscendo lo status di lavoratore dipendente ai calciatori. L’abolizione del vincolo - una sorta di 'servitù' del giocatore alle volontà del club che lo aveva tesserato - fu la più grande conquista; e poi il riconoscimento del diritto d’immagine, la previdenza, la creazione del fondo di fine carriera, la firma contestuale, l’accordo collettivo, l'indennità di mancata occupazione, il fondo di garanzia.

Tutto sfidando il pregiudizio di chi attribuiva agli associati Aic l'etichetta di ricchi privilegiati, e perciò stesso gli negava il diritto a considerarsi lavoratori.

«Ha contribuito allo sviluppo del calcio italiano e consentito ai calciatori di avere un ruolo sempre più importante e di acquisire una dignità formale che prima non gli veniva riconosciuta», ricorda il presidente Figc, Gabriele Gravina, per il quale Campana è una dei quelle persone che «lasciano un segno profondo con la loro esistenza». Di stima parla Franco Carraro: «Con rigore ha tutelato la dignità umana e gli interessi dei calciatori, nella consapevolezza che il successo del calcio era la premessa per l’affermazione dei calciatori. Non è un caso se il lungo periodo della sua presidenza ha coinciso con i più importanti successi del calcio italiano a livello di nazionale e di club».

«Maestro» è invece la definizione dell’attuale n.1 Aic, Umberto Calcagno: «La sua lezione, anche da presidente onorario dopo il 2011, era quella di un lavoro fatto in sordina, senza mai mettersi in prima fila». Era, ricorda Gianni Grazioli, segretario dell’Aic che fu al fianco di Campana negli anni ruggenti, «uno uomo del passato, proiettato nel futuro: non a caso il sindacato italiano, con quello inglese, è considerato il più autorevole al mondo».

I funerali si terranno martedì prossimo alle 16 a Bassano del Grappa, lì dove sono le radici del suo lungo cammino.