Mondiali di nuoto, Taddeucci è argento nella 5 km acque libere

Per l’azzurra si tratta di uno straordinario bis d’argento. Australiana e italiana subito al comando a scandire il ritmo, bracciata dopo bracciata, metro dopo metro a solcare le torbide acque della baia di Sentosa. Alle loro spalle la monegasca Pou, la spagnola De Valdes e l’eterna brasiliana Cunha. Il ritmo dell’australiana aumenta nel corso dell’ultimo giro con l’azzurra che non cede un metro.

Ginevra Taddeucci è medaglia d’argento nella 5 chilometri in acque libere del Campionato mondiale di Singapore. Nella baia di Sentosa, l’azzurra, come nella 10 km di due giorni fa, si è classificata seconda alle spalle dell’australiana Moesha Johnson che ha toccato in 1 ora e 02'.

Ginevra ha provato a forzare il ritmo ad un chilometro dall’arrivo provando anche una rotta diversa ma Johnson ha prontamente risposto agli attacchi. Il nuovo attacco dell’azzurra nell’imbuto finale, sulla destra, ma Johnson è stata più veloce a toccare per prima in 1 ora 02'01"3, un secondo davanti alla toscana. Terza Kajimoto a 27"60. Decima Giulia Gabrielleschi a 1'38"70.

Per Taddeucci è doppietta sul podio mondiale come fece Arianna Bridi nel 2017 e, prima ancora, il doppio double di Viola Valli nel 2001 e 2003. Ginevra, bronzo olimpico lo scorso anno a Parigi nella 10 km, della 5 km è stata due volte campionessa europea, Roma 2022 e Stari Grad 2025. Quella della Taddeucci è la 48esima medaglia di sempre per l’Italia nel nuoto di fondo ai Campionati mondiali di nuoto (12 ori, 14 argenti, 22 bronzi), la 68esima se si tiene conto anche dei podi ottenuto al Campionato mondiale dedicato al solo nuoto in acque libere (evento soppresso nel 2010 dopo sei edizioni).