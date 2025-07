Mondiali di nuoto, argento nella 5 chilometri in acque libere per Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri non finisce mai di stupire ed è medaglia d’argento nella 5 chilometri in acque libere dei Campionati mondiali di Singapore. L’azzurro, che ha gareggiato con una piccola frattura al quarto dito della mano sinistra riportata nelle fasi iniziali della 10 km di due giorni fa conclusa con l’argento, è giunto secondo nella gara più corta a 2"90 dal tedesco Florian Wellbrock (57'26"40) che per la terza volta consecutiva si conferma campione del mondo della 5 km.

Bronzo al francese Marc-Antoine Olivier a 4"00. Nei 5 km iridati per il teutonico è il terzo oro consecutivo, per l’italiano il terzo argento di fila.

È un argento che vale tantissimo quello conquistato da Gregorio Paltrinieri, il 'Dio delle acquè, nella 5 km, la distanza più corta del programma del nuoto di fondo. 'SuperGreg', alla diciottesima medaglia mondiale in 12 anni (otto edizioni, la prima a Barcellona nel 2013, argento nei 1500 sl), è stato ancora una volta straordinario nella condotta di gara.