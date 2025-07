Mondiali di nuoto di Singapore, doppietta d’argento per l’Italia

Doppietta d’argento per l’Italia ai mondiali di nuoto di Singapore. Dopo Gregorio Paltrinieri, Ginevra Taddeucci, già bronzo olimpico, ha chiuso al secondo posto la 10 km di fondo a Sentosa: la ventottenne fiorentina si prende la medaglia in 2h07'55"7, arrendendosi solo alla favorita australiana Moesha Johnson, che l’aveva preceduta sul podio olimpico di Parigi, e che vince il suo primo oro mondiale individuale in 2h07'51"3.

Prima c'è stata la medaglia d’argento per Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo ai mondiali di nuoto in corso a Singapore. L’olimpionico azzurro a Sentosa chiude al secondo posto in 1h59'59"2 alle spalle del tedesco Florian Wellbrock. Terzo l’australiano Kyle Lee.