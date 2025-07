Mondiali di pallanuoto, il Setterosa travolge Singapore e vola agli ottavi

Tutto facile per il Setterosa, anche troppo. Dopo la vittoria all’esordio mondiale con la Nuova Zelanda (14-9) e la sconfitta contro l’Australia vice campione olimpica (19-15), nella terza e ultima giornata del Gruppo A la Nazionale femminile ha travolto le padroni di casa di Singapore per 32-5 (8-0, 8-1, 6-1, 10-3) piazzandosi così al secondo posto nel girone. La goleada alle singaporiane manda in archivio la prima fase della rassegna iridata delle azzurre, che ora si tuffano negli ottavi di finale dove, giovedì 17 luglio alle 10:00 italiane, troveranno la Cina guidata dal campione olimpico Miki Oca. Tutte a segno le ragazze del ct Carlo Silipo, con la sestina di Cocchiere, la cinquina di Ranalli, il poker di Bianconi e le triplette di Di Maria, Cergol e Giustini. Singapore difetta sia dal punto di vista tecnico che da quello natatorio e per le azzurre è poco più di un allenamento. L’Italia prova a pressare in difesa e ripartire veloce in attacco; così arriva il 13-0 a metà secondo tempo con la tripletta di Cocchiere che giganteggia al centro e in marcatura. Dopo dodici minuti arriva la prima rete avversaria di Yeo Zhi Min in superiorità numerica, mentre Di Maria si scatena con un bis e affianca Cocchiere come top scorer.