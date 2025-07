Sinner re di Wimbledon: «Sto vivendo il sogno dei sogni, grazie a tutti»

«Prima di iniziare con Carlos ci siamo detti che non avremmo mai pesato di essere in questa posizione. Quando sei giovane vincere Wimbledon è il sogno dei sogni e ora lo sto vivendo il mio sogno». Al termine della finale vinta in quattro set su Carlos Alcaraz a Wimbledon Jannik Sinner si lascia andare. Poi spiega come ha gestito l’emozione quando ha servito per il match: «L'ultimo game ho servito molto bene. Sono contento per questo. Sono contento di essere riuscito a controllare i nervi».

«A Parigi la sconfitta è stata durissima, ma non importa come vinci o come perdi, è importante capire cosa non ha funzionato e ripartire da lì - aggiunge il n.1 del mondo - devi capire cosa non ha funzionato e migliorare».

«Speciale avere qui i miei genitori, mio fratello, il mio team - prosegue - grazie soprattutto a mio fratello che è qua perché non c'è una gara di Formula 1. Sono circondato da persone importanti Dico al mio team e a chi è venuto da lontano per sostenermi mi fa diventare una persona migliore», continua.