MotoGP Germania, trionfo di Marc Marquez al Sachsenring: doppietta con il fratello Alex

Tante le cadute e sono solo dieci i piloti al traguardo. Scivolate pesanti, in ottica classifica, per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Marco Bezzecchi (Aprilia), mentre si trovavano rispettivamente in seconda e terza piazza. Buona quarta posizione per Fabio Quartararo (Yamaha), che tiene a bada il rookie Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Luca Marini (Honda) è sesto al ritorno in pista dopo il brutto infortunio a Suzuka. Completano la graduatoria Brad Binder (Ktm), Jack Miller (Yamaha Pramac), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Alex Rins (Yamaha).

Soddisfazione anche nelle parole di Pecco Bagnaia che conquista il podio al termine di un weekend iniziato con un dodicesimo posto nella Sprint del sabato e l’undicesimo tempo in qualifica. «È stata una gara molto dura - spiega -. Anche se le condizioni era migliori rispetto all’anno scorso, era complicato in curva 1, dove non era semplice entrare nel modo giusto. Siamo riusciti a concludere in terza posizione: quest’anno non importa se inizio davanti o dietro, finisco sempre tra i primi tre. Dobbiamo mantenere degli aspetti positivi per Brno».