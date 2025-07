Finale di Wimbledon, oggi si affrontano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: ricco il montepremi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano oggi nella finale di Wimbledon dopo il duello che ha deciso il Roland Garros. Il rematch ai Championships è uno dei match più attesi degli ultimi anni. E mette in palio un prize money non irrilevante.

Al vincitore andranno tre milioni di sterline (3,5 milioni di euro), 300 mila in più rispetto all’assegno che ha intascato nel 2024 Carlos Alcaraz per il suo secondo titolo consecutivo ai Championships.

Al finalista andrà poco più della metà, 1.520.000 sterline. Lo stesso prize money è assegnato rispettivamente alla vincitrice e alla finalista del singolare femminile, Iga Swiatek e Amanda Anisimova.

Queste cifre - secondo quanto si legge su Supertennis - sono il risultato della crescita del prize money complessivo dei Championships che quest’anno distribuisce ai giocatori e alle giocatrici 53,5 milioni di sterline (62,7 milioni di euro). E’ il 7% in più del 2024 e il doppio rispetto a quanto offerto un decennio fa. Aumentato anche del 4% il premio per i vincitori del doppio maschile e femminile, che guadagneranno 680.000 sterline (poco meno di 800 mila euro), e del 3% per i vincitori del doppio misto, che riceveranno 135.000 sterline (poco meno di 160 mila euro).