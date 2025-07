Ciclismo. Tour, Pogacar detta legge: vittoria e di nuovo in giallo

Tadej Pogacar è stato di parola. Giovedì aveva detto che avrebbe puntato alla vittoria della settima tappa del Tour, con l’arrivo sul Mur de Bretagne, e ha mantenuto la promessa imponendosi in modo imperioso nello sprint del gruppetto di otto corridori, i migliori di giornata, di cui facevano parte anche Jonas Vingegaard, alla fine secondo e a 1’17” nella generale, e Remco Evenepoel, che si è accontentato del sesto posto e ora è secondo in classifica a 54” da Pogacar. Inutile dire che lo sloveno campione del mondo si è anche ripreso la maglia gialla, visto che il suo distacco dall’amico Mathieu Van der Poel, oggi 22° a 1’20”, era di un solo secondo. Per Pogacar, che aveva già vinto una tappa martedì scorso, è stato il successo numero 101 in carriera e la conquista del primato anche nella classifica della maglia verde, a scapito di quel Jonathan Milan che potrebbe rifarsi, viste le sue doti di velocista, nelle prossime due frazioni, in cui il ciclismo italiano spera di tornare ad ottenere una vittoria parziale nel Tour a distanza di sei anni dall’ultima volta, con Vincenzo Nibali.

Tadej il fenomeno, al 42° giorno in carriera in maglia gialla, ha dimostrato ancora una volta di essere il migliore grazie anche all’ottimo lavoro dei compagni di squadra Wellens e Narvaez e pedalando verso la cima chiamata «l’Alpe d’Huez di Bretagna» per 2 km al 6,9% medio e con punte del 15%. Tutto ciò fra migliaia di persone a bordo strada e lungo il Mur di Bretagna, testimonianza che da queste parti il ciclismo è un passione che non passerà mai di moda.

Pogacar ha definito «perfetta» la propria giornata, «tranne che per la caduta di João (Almeida, il suo compagno di squadra ndr). Spero che stia bene, questa vittoria è per lui». Il corridore portoghese, luogotenente principale del capitano della Uae Emirates, è rimasto coinvolto in una brutta caduta in discesa a sei chilometri dal traguardo insieme a una dozzina di altri corridori e ha riportato una «lesione completa al gluteo sinistro», come da nota del suo team. Oggi potrebbe essere il giorno di Milan, perché la tappa Saint Meen Le Grand-Laval di 171,4 km sembra disegnata appositamente per i velocisti.