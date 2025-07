Sinner vola in semifinale a Wimbledon: «Il gomito? Sta molto meglio»

Jannik Sinner ha battuto Ben Shelton ai quarti di finale per 7-6, 6-4,6-4 nel torneo di Wimbledon. L’azzurro approda cosi alla semifinale.

Con la vittoria contro Ben Shelton, Sinner è approdato alle semifinali del singolare maschile della 138esima edizione di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Per il tennista italiano, numero uno al mondo, quella di venerdì sarà la settima semifinale in prove del Grande Slam della carriera, la seconda a Londra (dopo quella persa nel 2023 contro Djokovic) e la quarta consecutiva nei Major. Migliorato il risultato della passata stagione, quando a Londra si era fermato ai quarti di finale contro Daniil Medvedev.

L’altoatesino attende in semifinale il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli.

"Sono contento di questa vittoria. Giocare su questo palcoscenico è un onore. Shelton serve molto forte e sono riuscito a togliergli il servizio due volte in chiusura di set. Il gomito è migliorato molto rispetto a ieri. In partite ad alta tensione cerco di non pensarci. Ieri mi sono allenato poco ma non cerco scuse". Queste le parole di Jannik Sinner, ai microfoni del Campo 1 dell’All England Club di Londra, dopo la vittoria su Ben Shelton nei quarti di finale della 138esima edizione di Wimbledon.