Mondiale per club, un Psg da favola piega 4-0 il Real: è finale contro il Chelsea

Un Paris Saint-Germain straripante si impone per 4-0 contro il Real Madrid e stacca il pass per la finalissima. Sono una doppietta di Fabian Ruiz e le reti di Dembelé e Ramos a decidere la gara. Il primo squillo è dei campioni d’Europa in carica, con Courtois che al 4' ferma un sinistro a giro di Fabian Ruiz. Pochi istanti dopo, il portiere belga compie un miracolo su una conclusione a botta sicura di Dembelé su assist dalla destra di Hakimi. Il gol è nell’aria e arriva già al 6'. Asencio si addormenta colpevolmente in area, Dembélé si inserisce e viene atterrato da Courtois, ma l'arbitro concede il vantaggio per consentire a Fabian Ruiz di siglare l’1-0 a porta vuota. Tre minuti dopo, è Rüdiger a lisciare clamorosamente un pallone da ultimo uomo concedendo il campo aperto a Dembelé, il quale approfitta del regalo e trafigge Courtois per il 2-0 dopo soli 9 minuti.

Il dominio francese prosegue e al 24' arriva il tris. Hakimi si infila tra le maglie di una difesa troppo alta e viene servito da Dembélé sulla corsa, prima di mettere al centro per Fabian Ruiz, il quale controlla con il sinistro e supera Courtois, firmando la prima doppietta personale con la casacca parigina. Al 40', Kvaratskhelia sfiora il poker quando non riesce a dare il giro giusto alla palla, calciando fuori con il destro da ottima posizione. In pieno recupero, Dembelé, dopo aver fintato un cross, prova a sorprendere Courtois con un sinistro dalla lunghissima distanza, ma il portiere alza in corner. La prima frazione si chiude sul 3-0. Dopo nemmeno tre minuti della ripresa, Doué va a segno ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 19', Xabi Alonso mette in campo Modric, per quella che di fatto è la sua ultima partita in maglia bianca, e Militao, fuori da 9 mesi per la rottura del legamento crociato. Il tecnico spagnolo concede minutaggio anche a Carvajal, fuori pure lui da ottobre in seguito a un grave infortunio al ginocchio.

Il poker finale arriva al 43'. Hakimi fugge sulla destra e serve al centro Barcola, che fornisce un assist al centro per Ramos, il quale non sbaglia da due passi chiudendo i conti. Il risultato non cambierà più. Gli uomini di Luis Enrique possono così festeggiare l'accesso alla finale di domenica sera, dove se la vedranno con il Chelsea per la conquista del titolo.