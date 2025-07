Fognini si ritira, l'annuncio a Wimbledon: «Lascio nel modo più bello»

Fabio Fogni ha annunciato il suo addio al tennis: lo ha fatto in una conferenza stampa a Wimbledon 10 giorni dopo la sconfitta al quinto set contro Carlos Alcaraz in una delle partite più belle della sua carriera. . «Questo è il miglior modo per dire addio», ha spiegato il 38enne tennista ligure, «è un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato.

La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio».

«Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita», ha detto 'Fognà, «ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. Questo giorno, però, sapevo che sarebbe arrivato». «Il mio sogno sarebbe stato quello di chiudere il prossimo anno a Monte-Carlo con famiglia e amici», ha spiegato, «ma così è la vita e sono comunque felice di poter dire addio qui alla mia carriera da professionista, non giocherò altri tornei, lascio quest’oggi».