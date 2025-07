Wimbledon, Dimitrov si ritira: Sinner va ai quarti

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’azzurro n.1 al mondo ha superato il turno grazie al ritiro del suo avversario, Grigor Dimitrov, nel corso del terzo set, mentre era avanti 6-3, 7-5, 2-2.

Dimitrov si è improvvisamente accasciato dopo aver effettuato un servizio sul 2-2 nel terzo set, tenendosi il pettorale destro. Sinner è subito accorso al suo fianco, poi sono intervenuti i fisioterapisti e il bulgaro è uscito dal campo in lacrime per un medical time out. Dopo qualche minuto è rientrato, annunciando che non avrebbe potuto continuare. Sinner, molto dispiaciuto per lui, avrà due giorni per preparare la partita dei quarti di finale contro lo statunitense Ben Shelton.

«Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato. È un buon amico, ci conosciamo bene, gli auguro di rientrare il più presto possibile. Non mi sento per niente un vincitore e non mi sento di dire altro». Così Jannik Sinner dopo il ritiro di Grigor Dimitrov per infortunio negli ottavi di finale a Wimbledon.